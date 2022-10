Gas Sales, è ora di iniziare: alle 20.30 scatta la Superlega. Avversario Verona

I “fuochi d’artificio” estivi hanno scaldato per bene l’ambiente, ora è giunto il momento di fare sul serio. Dopo mesi di grandi colpi – con il ritorno di Simon, l’arrivo di Leal, Lucarelli e Romanò – oltre a quelli di tanti giovani di prospettiva ed elementi di sicura affidabilità, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è pronta a tuffarsi in una nuova stagione di Superlega (edizione numero 78 del massimo campionato italiano di pallavolo), che per i biancorossi si aprirà oggi alle 20.30 al PalaBancaSport contro WithU Verona.

I ragazzi di coach Bernardi si presentano a questa sfida con tanti campioni, tra acquisti e riconferme, ma a corto di rodaggio, visto che a causa del Mondiale molti Nazionali sono rientrati alla base solo una manciata di giorni fa. Il torneo Astori, che ha visto Piacenza chiudere al quarto posto, è stata di fatto l’unica occasione per vedere all’opera la nuova creatura biancorossa, ancora alla ricerca del giusto amalgama e di un’ottimale intesa tra i giocatori. Servirà pazienza, certo, ma le lancette intanto scorrono e oggi non c’è più tempo: nel fortino biancorosso arriva la compagine scaligera, ancora una volta con al timone un “vecchio lupo di mare” come Rado Stoytchev e – forte di un mix tra vecchie conoscenze e scommesse sulla rampa di lancio – decisa più che mai a fare lo scalpo ad una big di questo torneo.

LE FORMAZIONI

Lucarelli ne avrà ancora per un po’ e con ogni probabilità il tecnico biancorosso manderà in campo Recine e Leal sulle bande, Brizard palleggiatore con Romanò opposto. Al centro la coppia Simon-Caneschi con Scanferla libero.

Verona dovrebbe invece schierare Mozic e Keita schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro con Spirito al palleggio, Sapozhkov opposto e il promettente Gaggini libero.