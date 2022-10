Basket, esordio con sconfitta per Assigeco e Fiorenzuola. Vince la Bakery

Ieri si è aperto il campionato di pallacanestro: in Serie A2 è mancata solo la ciliegina sulla torta sottoforma di impresa a un’indomita Assigeco Piacenza, che al PalaRadi esce tra gli applausi dei suoi tifosi in trasferta. La squadra di coach Salieri, infatti, ha accarezzato il bis di lusso contro la Vanoli, già battuta al PalaBanca nel girone di Supercoppa. Il tabellone luminoso segna 90-87 dopo un overtime, con Piacenza che ha avuto anche la possibilità di piazzare il colpo del ko in precedenza.

In Serie B, è un esordio coi fiocchi quello della Bakery, che si aggiudica 81-64 la prima gara di campionato superando Senigallia grazie a un secondo tempo a senso unico.

Sempre in Serie B, Fiorenzuola Bees sconfitti al debutto in campionato da parte di Rieti; al Palarquato finisce 70-90.