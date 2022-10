Rugby Top 10, i Lyons ci mettono il cuore ma non basta: Colorno vince 16-24

Il cammino del Lyons nel campionato di Top 10 di rugby si apre in salita, con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per il finale di partita e la mancata consolazione del punto di bonus difensivo. Di fronte a un Colorno annunciato come nuova corazzata del campionato ma rivelatosi non così superiore ai bianconeri, i leoni piacentini sono stati battuti 16-24.

Nell’immediato futuro per gli uomini di Orlandi ci sono due trasferte molto difficili, contro Rovigo (sabato prossimo) e Calvisano.