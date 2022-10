Scherma, quattro atleti del Pettorelli qualificati alla fase nazionale

Cecchet superstar: si qualifica in due diverse categorie e il migliore risultato lo ottiene in quella superiore. La spadista del Pettorelli, Irene Cecchet, si è qualificata sia nelle Cadette (nona) sia nelle Giovani (terza) a Conselice (Ravenna) nella prima prova di qualificazione regionale. Le spade biancorosse hanno, però, registrato altri successi portando alla qualificazione di Camilla Parenti (Cadette) e nel settore maschile di Tommaso Bonelli (piazzatosi al quinto posto) e Luca Visentini, entrambi nei Giovani. Gli atleti biancorossi sono stati seguiti in pedana, con attenzione, dal tecnico Beppe Monticelli.

Una trasferta più che positiva per il circolo piacentino della scherma, sottolinea Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli: “Complimenti a ragazze e ragazzi che hanno staccato il pass per le fasi nazionali. Una nota di merito anche per Luca Gasparini e Annina Scrivani che, con grinta, hanno affrontato la loro prima gara in questa categoria. Un grazie va anche a Beppe per il lavoro a fondo pedana. Voglio, inoltre, ricordare la gara di spessore di Francesco Curatolo, arrivato a Ginevra nei sedicesimi della gara di coppa del mondo satellite”.

Il fine settimana, infine, si è concluso con la buona prova di Andrea Bossalini al Torneo Coni dove, a Chianciano Terme, ha rappresentato l’Emilia Romagna per la scherma. Il giovane Andrea, sceso in pedana con gli altri campioni regionali, ha perso di misura l’assolto che lo avrebbe fatto approdare alla finale.