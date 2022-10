Volley Superlega, Gas Sales Bluenergy al lavoro per prepara il match di Modena

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tornata al lavoro nella mattinata di oggi con una seduta in sala pesi e nel pomeriggio tecnica. Dopo un lunedì di riposo e ancora con l’amarezza per come è maturata la sconfitta al tie break con Verona nell’esordio di domenica al PalabancaSport, la Gas Sales si appresta a preparare la prima trasferta in regular season in calendario domenica 9 ottobre (ore 20.30) al PalaPanini nel match valevole per la seconda giornata di andata contro Modena.

Già nel pomeriggio, coach Lorenzo Bernardi e il suo staff hanno spinto l’acceleratore su alcuni aspetti tecnico-tattici per oliare i meccanismi del sestetto biancorosso e affinare l’intesa tra il capitano Antoine Brizard e i nuovi giocatori.

Per il biancorosso Yoandy Leal la prossima sfida avrà un sapore speciale, lo schiacciatore brasiliano sfiderà da ex per la prima volta Modena, squadra in cui ha militato la scorsa stagione. E dall’altra parte della rete ci sarà Adis Lagumdzija la scorsa stagione a Piacenza.