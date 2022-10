Esordio per il Scazzola bis al Garilli. Contro la Pro Vercelli è tempo di Coppa Italia

A ventiquattro ore dalla presentazione, è già tempo di campo per Cristiano Scazzola che questa sera inaugura la sua seconda avventura alla guida del Piacenza. Si riparte dalla Coppa Italia e dalla Pro Vercelli, sfida valida per il primo turno (trentaduesimi di finale in gara unica, con eventuali supplementari e rigori).

Per Scazzola non può essere una partita come le altre. Il mister livornese ritrova infatti la prima squadra allenata in carriera, nel biennio 2013-2015 in una parentesi nella quale la Pro Vercelli conquistò anche la Serie B grazie alla vittoria dei playoff. Ricordi emersi anche ieri durante la conferenza stampa di presentazione. Ora però la situazione è molto diversa, con gli ospiti in zona playout al 16esimo posto in classifica del girone A e reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare.

Ha fatto ancora peggio il Piacenza, che va invece a caccia del primo successo stagionale in una partita che con ogni probabilità vedrà tante seconde linee in campo, in vista dell’impegno ben più importante di domenica – sempre in casa – contro la Juventus Next Gen in campionato. Fra le novità, pronti Cosenza (squalificato in campionato) e Morra nei titolari, mentre Cesarini resterà a riposo dopo i tanti match ravvicinati. Si gioca in turno unico: in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori.