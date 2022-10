Tris di medaglie per i giovani del Karate Piacenza Farnesiana a Milano

Nuove soddisfazioni per gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana che hanno preso parte al “4° Memorial Nekoofar”, tenutosi al Paladesio (Milano): una delle più prestigiose competizioni di karate Fijlkam Coni (in sinergia con lo Csen) che si tengono in Italia.

Giulia Ghilardotti, non al massimo della forma, ha conquistato comunque la medaglia d’argento nella categoria Under 21 -55 chili.

Mattia Bongiorni nella categoria Under 14 +55 chili, campione italiano in carica nella categoria -61, ha perso di misura solo un incontro con il campione italiano in carica nella categoria -68kg e ha dunque conquistato la medaglia di bronzo.

Anche Flavio Ghilardotti ha fatto sua la medaglia di bronzo nella categoria Senior -67 chili, conducendo una splendida gara e dimostrando tecniche potenti e spettacolari.

Il direttivo della società piacentina composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pierpaolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha in programma importanti trasferte entro l’anno fra le quali spiccano il campionato regionale assoluto a Bologna, il campionato italiano Centri Tecnici Regionali (Ostia-Roma), il campionato italiano assoluto a Torino e la coppa del Mondo Wkf a Jesolo.