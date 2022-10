Gas Sales Bluenergy, domani alle 20.30 la super sfida con Modena al PalaPanini

Sale l’attesa per l’ormai imminente prima gara esterna in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, e non sarà una trasferta banale, ma in uno dei “luoghi sacri” della pallavolo italiana, il “Palapanini” di Modena, dove domani sera, alle 20.30, la squadra di coach Lorenzo Bernardi affronterà i “canarini” nel secondo turno di Superlega.

Una sfida che evoca dolci ricordi nelle menti dei tifosi biancorossi, precisamente l’impresa dello scorso gennaio quando Recine e compagni eliminarono proprio Modena in trasferta e si guadagnarono l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Adesso però è tutto diverso, Modena ha cambiato proprietà e la Gas Sales si è resa protagonista di una campagna acquisti di spessore per poter competere con le big del campionato, ma la squadra biancorossa è reduce dalla sconfitta interna contro Verona al termine del contestatissimo tie-break (e seguente ricorso respinto in settimana) e vorrà certamente rifarsi cogliendo quella che sarebbe la prima vittoria di questa stagione.

Coach Bernardi dovrà ancora fare a meno degli infortunati Lucarelli e Alonso, per il resto tutti arruolabili, i titolari saranno capitan Brizard in regia, Recine e Leal schiacciatori, Romanò opposto, Caneschi e Simon centrali e Scanferla libero.