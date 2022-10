Dilettanti, Agazzanese a caccia di un nuovo successo. Gran derby a Pontenure

Un’Agazzanese in cerca di altri tre punti pesanti nel match casalingo col Sasso Marconi, il gran derby a Pontenure e il confronto al vertice in Terza Categoria. Sarà una domenica di calcio dilettanti ricca di spettacolo, con palla al centro a partire dalle 15.30

ECCELLENZA

Avversaria inedita, al “Baldini, per i granata di mister Piccinini, chiamati a confermarsi capaci di qualsiasi impresa anche contro una squadra di rango, retrocessa dalla serie D, quale il Sasso Marconi.

In quel di Formigine, il Nibbiano & Valtidone di Rossini è invece chiamato a rialzare prontamente la testa in seguito al ko per mano dell’Arcetana, mentre la Castellana Fontana deve confermare di aver intrapreso la retta via cogliendo i primi punti esterni a domicilio del Campagnola.

PROMOZIONE

Dopo il derby giocato in anticipo al “Levoni” l’attenzione è oggi focalizzata sul comunale di Pontenure, teatro del derby a più alta quota tra la locale capolista a punteggio pieno e l’altrettanto ambiziosa Bobbiese, che viaggia a -4 dalla vetta. Non sono da meno le sfide Fornovo Medesano-Alsenese e Traversetolo-Vigolo.

PRIMA CATEGORIA

Agli archivi l’anticipo di ieri tra Lugagnanese e Fiore Pallavicino, nel programma odierno due derby, quattro appuntamenti casalinghi ed un solo impegno esterno per le nostre portacolori. Occhi principalmente puntati sul “Puppo”, dove la neo capolista in solitaria, la Spes, è chiamata a superare in bellezza anche il tosto esame rappresentato dal quotato Fidenza. La Pontolliese Gazzola di Paganini, seconda della classe, vedrà a sua volta di mettere nuovamente a pieno frutto il fattore campo di fronte al Soragna, mentre la Borgonovese, terza in buona compagnia, vuole farla da corsara in quel di Sissa contro la squadra guidata da Binchi. Sul gradino più basso del podio c’è anche il brillante Sporting Fiorenzuola, che non avrà certo vita semplice nel derby di San Giorgio al cospetto del Junior Drago. Derby del riscatto per due a Ziano, tra i grigiorossi di Viciguerra ancora a secco di successi ed il pimpante Vigolzone di Stefanelli. Poi tanto la Sarmatese quanto, soprattutto, la Sannazzarese devono prendersi l’intera posta nelle sfide interne rispettivamente con Zibello e Audax Fontanellatese.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio 2012 Perino-Gossolengo Pittolo

Gragnano-Travese

San Corrado-River Niviano

Pianellese-A.C.Libertas

Rottofreno-San Lazzaro

San Rocco-San Nicolò

San Giuseppe-Podenzano

Girone B

Cadeo-Salicetese

Combi Salso-Club Mezzani

Fonta Calcio-Corte Calcio

Fraore-Arquatese

Fulgor San Secondo-San Leo

Pro Villanova-Virtus San Lorenzo

San Polo Calcio-Gropparello

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Vernasca

Alseno Calcio-Bivio Volante

Besurica-Turris

Folgore-San Polo

Primogenita-F. Fiorenzuola

Virtus Piacenza-B.F.Bettola Farini (ore 17.30)

Podenzanese-Gerbidosipa (ore 18)