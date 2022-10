La Gas Sales sogna di riconquistare il PalaPanini: alle 20.30 è sfida a Modena

La Gas Sales Bluenegry Volley Piacenza vuole regalare la prima gioia stagionale ai tifosi e per farlo ha tutte le intenzioni di conquistare il tempio del volley italiano. Un’impresa, un brivido per pochi eletti che la squadra di Lollo Bernardi ha già avuto modo di assaporare la scorsa stagione, quando espugnò per ben due volte il leggendario PalaPanini, una in campionato e l’altra ai quarti di finale di Coppa Italia.

Prima trasferta della nuova stagione per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: oggi alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) i biancorossi scenderanno in campo al PalaPanini di Modena per affrontare Modena nella seconda giornata di andata di Superlega.

Dopo la sconfitta rimediata al tie-break al PalabancaSport con Verona nel primo turno di campionato, la squadra di Bernardi vuole prontamente rialzare la testa e regalare la prima gioia dell’annata sportiva ai suoi tifosi. La determinazione nonché l’efficacia messa in campo domenica scorsa con Verona supportate dalle giocate di Simon e Romanò, non sono bastate a portare in porto una vittoria che ad un certo punto del quinto set sembrava cosa fatta ma il video-check ha fatto cambiare agli arbitri la decisione sul punto deciso del 18-16. Ad incidere sulla performance di Piacenza, anche la poca amalgama tra i giocatori in campo diversi dei quali reduci dal Mondiale. La Gas Sales, per sperare di mettere in difficoltà i canarini, dovranno affidarsi anche ad una maggiore costanza in battuta e in attacco.

Coach Bernardi dovrà ancora fare a meno degli infortunati Lucarelli e Alonso, per il resto tutti arruolabili, i titolari saranno capitan Brizard in regia, Recine e Leal schiacciatori, Romanò opposto, Caneschi e Simon centrali e Scanferla libero.

L’AVVERSARIO

È una Valsa Group Modena decisamente rinnovata rispetto alla passata stagione: la squadra guidata da coach Andrea Giani è stata costruita su due pilastri: esperienza e giovani pronti a sorprendere. Regista sarà capitan Bruno, fresco bronzo ai mondiali in Polonia, con Salsi vice palleggiatore. In banda il campione olimpico Ngapeth avrà a fianco il campione europeo Under 22 Rinaldi e la giovane promessa australiana Pope. Opposto del sestetto sarà Lagumdzija, reduce da un’ottima estate con la Turchia, che avrà come vice il canterano gialloblù Sala, al secondo anno in prima squadra. Al centro al veterano Stankovic sono affiancati il nazionale tedesco Krick e i due “modenesi” Bossi e Sanguinetti. I liberi saranno ancora i confermati Gollini e Rossini. Modena vuole essere la sorpresa del campionato, anche se è consapevole sa di essere sulla carta dietro le prime della classe.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Modena, 3 Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Yoandy Leal a Verona nel 2021-2022, Adis Lagumdzija a Piacenza nella stagione 2021-2022, Dragan Stankovic a Piacenza nella stagione 2019-2020.

A CACCIA DI RECORD: Regular Season: Earvin Ngapeth – 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Yuri Romanò – 25 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Carriera: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500, Yuri Romanò – 10 punti ai 1900, – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).