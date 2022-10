Piace, ora serve la svolta anche in campionato: al Garilli arriva la baby-Juve

Dopo aver eliminato la Pro Vercelli dalla Coppa Italia, il Piacenza Calcio di Cristiano Scazzola va a caccia di conferme anche in campionato. I biancorossi torneranno in campo questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio “Garilli”) per affrontare la Juventus Next Gen nel settimo turno del campionato di Serie C. Poco da dire sulla situazione di classifica del Piace, ultimo con soli 2 punti nel girone A e ancora alla ricerca della prima vittoria, ma con un’iniezione di fiducia in più dopo la partita di coppa di mercoledì scorso. Inutile dire che si deve muovere la classifica, anche se la condizione generale della squadra dal punto di vista fisico non sarà ottimale.

L’undici iniziale più probabile sarà dunque il 4-4-2 con Rinaldi in porta (favorito su Tintori), difesa con Parisi, Nava, Masetti e Capoferri, a centrocampo Munari, Nelli, Palazzolo e Zunno, in avanti capitan Cesarini farà coppia con Rossetti, in vantaggio su Morra. Non sta benissimo nemmeno la Juve dei giovani, a quota 5 punti in classifica, ma stiamo parlando di una squadra di talento che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Le probabili formazioni

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Nava, Masetti, Capoferri; Munari, Nelli, Palazzolo, Zunno; Cesarini, Rossetti. (Tintori, Vivenzio, Lamesta, Pezzola, Ruiz, David, Persia, Giacchino, Vianni, Conti, Morra, Onisa, Maianti). All.: Scazzola.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani, Barbieri, Nzouango, Muharemovic, Verduci; Zuelli, Barrenechea, Besaggio; Rafia, Pecorino, Cudrig. (Raina, Senko, Sekulov, Da Graca, Mulazzi, Compagnon, Bonetti, Sersanti, Iocolano, Lipari, Palumbo, Cerri, Iling-Junior, Turicchia, Citi). All.: Brambilla.

Arbitro: Ubaldi (Roma 1), assistenti Bianchini (Perugia) e Lipari (Brescia), quarto ufficiale Carsenzola (Legnano).