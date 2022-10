Portiere-eroe nel Piacentino: quattro rigori parati in novanta minuti

Sarà anche Terza Categoria, ma quando un portiere riesce a intercettare quattro rigori in novanta minuti, ecco che si azzerano le distanze tra fuoriclasse da serie A e dilettanti in campo per difendere i il campanile. Giovanni Gaudenzi, portiere della Polisportiva Bettola Farini si è regalato un pomeriggio da recordman: il classe ‘95, nel big match del girone unico di Terza piacentina, ha saputo respingere tutti i tentativi dei quattro tiratori differenti della Virtus Piacenza, la formazione a cui i valnuresi contendevano il primato. L’1-1 finale ha lasciato le cose invariate in vetta alla graduatoria con le due battistrada ancora appaiate al primo posto, ma per il portiere piacentino i festeggiamenti “da scudetto” sono stati più che giustificati. “E’ stato un autentico eroe – ha detto subito dopo il triplice fischio il presidente della BF, Fabrizio Alberici -: questo ragazzo non solo è un para-rigori straordinario, ma anche un ragazzo d’oro che merita questa vetrina. Siamo orgogliosi di lui e oggi festeggiamo come se avessimo conquistato i tre punti”.

