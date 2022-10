Mondiali Juniores di Kickboxing, Semema e Rossi conquistano il podio

Domenica 9 ottobre si sono conclusi a Jesolo i Campionati Mondiali riservati alle categorie Cadetti e Juniores di Kickboxing. Esaltanti le prestazioni dei portacolori della Mate Sport Academy alla loro prima esperienza mondiale. Samuel Semema si aggiudica la medaglia d’argento nella specialità Point Fighting 79Kg dopo aver vinto brillantemente gli incontri contro Irlanda, Slovenia e Germania. In finale contro l’Austria parte in svantaggio, con tenacia riporta l’incontro in parità nella seconda ripresa, ma deve cedere nelle fasi finali all’avversario. Federico Rossi, dopo una buona performance nella categoria Point Fighting 69Kg persa agli ottavi di finale contro il forte Canadese, guadagna la medaglia di bronzo nella sua specialità preferita Light Contact 69Kg. Dopo le belle vittorie con Spagna, Bulgaria e Guatemala conquista la semifinale ma non può disputarla a causa di una brutta distorsione conseguita nell’ultimo incontro. Grande soddisfazione e orgoglio per i tecnici della Mate Sport Academy, Adriano Passaro e Davide Sfulcini, che vedono conquistare così le prime medaglie mondiali per la loro società, frutto del duro lavoro e impegno che i loro atleti mettono quotidianamente in palestra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà