Domenica c’è Trento, stasera “Volley Piacenza”: tra gli ospiti Simon e Lorenzetti

E’ un inizio in salita per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che finora ha raccolto due sconfitte su altrettanti incontri di Superlega. C’è ovviamente tutto il tempo per recuperare, l’importante è analizzare che cosa non funziona ancora nella squadra di coach Lorenzo Bernardi. Un aiuto potrebbe arrivare da “Volley Piacenza #atuttogas”, che come ogni settimana entrerà nel dettaglio del momento dei biancorossi.

Il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi tornerà puntuale questa sera alle ore 21 su Telelibertà con ospiti in studio i due centrali della Gas Sales Robertlandy Simon ed Edoardo Caneschi, insieme al team manager della squadra biancorossa, Alessandro Fei, accompagnato dal vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli.

In collegamento video avremo anche una vecchia e piacevole conoscenza, Angelo Lorenzetti, il coach che vinse lo storico scudetto del 2009 a Piacenza e che ora siede sulla panchina di Trento, avversaria di domenica della Gas Sales. Con loro ci saranno anche Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.