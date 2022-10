Simon a Volley Piacenza: “Con Trento per svoltare. Regaleremo soddisfazioni”

Diamo tempo a questa Gas Sales e regalerà grandi soddisfazioni ai suoi tifosi. Chiede questo per il momento la società biancorossa, consapevole che la squadra non sia partita bene in stagione. Concetto ribadito questa sera a Telelibertà dagli ospiti del programma “Volley Piacenza #atuttogas”, il ds Alessandro Fei, i centrali Robertlandy Simon ed Edoardo Caneschi, insieme a Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca di Piacenza.

C’è amarezza per il secondo stop consecutivo maturato a Modena, secondo Fei “una partita combattuta, purtroppo in alcuni momenti i ragazzi non hanno saputo essere così decisivi di fronte a Modena che ha comunque fatto una grande gara, però noi ci siamo comportati bene nonostante ci manchi ancora qualcosa. In questo momento siamo preoccupati di vincere tutte le partite perché tutti si aspettano tanto, ormai invece abbiamo bisogno di capire i nostri punti di forza e avere più tranquillità. Dobbiamo essere noi, dai dirigenti al mister, a capire che cosa non va, non ci devono essere troppe pressioni”. Domenica sera arriverà Trento al PalaBancaSport, altra sfida difficile “contro una squadra forte e che gioca bene, ma noi dovremo affrontarli con la consapevolezza che in questo momento ci sono superiori e pensare al nostro gioco”.

Simon rimane fiducioso per la stagione e parla da vincente: “Nei momenti cruciali della partita con Modena avremmo dovuto fare più attenzione, soprattutto quando eravamo sotto, queste sono cose che faremo meglio nel corso della stagione. Vincere è sempre difficile, noi ci stiamo provando, e sono veramente felice di essere tornato proprio perché voglio vincere anche qui e sono più maturo rispetto alla mia prima esperienza in biancorosso, Piacenza per me è casa”.

Anche Caneschi è ben conscio delle pressioni che può avere la squadra: “La società ha investito tanto e i mezzi ci sono, è chiaro che c’è si aspetta tanto da noi, il gruppo sta lavorando molto e cercando di dare il massimo, non sia ancora in grado di farlo perché ci siamo allenati poco insieme, a differenza dei nostri avversari. Giocare con Simon? Incredibile, lui ti aiuta tanto”.

A dare la carica ai biancorossi contro Trento ci sarà come sempre la tifoseria, elogiata da Boselli: “Il tifo dei Lupi si fa sempre sentire, per una squadra che ha bisogno di tempo perché io ho avuto il privilegio di vederli dalla panchina e sono sicuro che ci regaleranno grandi soddisfazioni”.

Dall’altra parte ci sarà Angelo Lorenzetti, il coach che nella stagione 2008/2009 regalò uno storico scudetto a Piacenza. In collegamento video, il tecnico di Trento ha parlato di questa sfida che per lui sarà ovviamente speciale: “Sarà una bellissima partita e un piacere per me tornare in quel palazzetto, Piacenza ha segnato una parte importante della mia vita. Quello che ha fatto Piacenza in estate non è da poco, la società ha investito tanto dimostrando solidità e valori, conosciamo bene i giocatori che hanno acquistato e sarà difficile batterli”.