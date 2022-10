Altra tegola in casa Gas Sales: problemi per Leal. Domenica sfida contro Trento

Nuova tegola in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: a pochi giorni dal big match contro Trento, in programma domenica alle 20.30 al PalaBancaSport, arriva una notizia che complica non poco i piani di “ripresa e resilienza” della squadra di Lollo Bernardi, protagonista di un avvio di Superlega con il freno a mano tirato.

Il martello cubano naturalizzato brasiliano Yoandy Leal difficilmente sarà della contesa, avendo rimediato un problema al polpaccio nell’ultima sfida contro Modena

Ancora da chiarire l’entità dello stop. Piacenza vede dunque allungarsi la lista degli infortunati, in cui rientrano lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (infortunatosi al Mondiale ma pronto a rientrare in vista di domenica) e il centrale Roamy Alonso, per il quale martedì scorso a “Volley Piacenza” il team manager Alessandro Fei ha profetizzato uno stop di almeno altre due settimane.

Si prospetta dunque in salita il match con la squadra di Angelo Lorenzetti, pronta a presentarsi a Piacenza con il coltello tra i denti e tutte le intenzioni di espugnare il fortino biancorosso per riscattare la recente sconfitta al tie-break con l’ammazzagrandi Verona. Prosegue, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Gas Sales

Bluenergy Volley Piacenza e Itas Trentino di domenica sera (ore 20.30) in programma

al PalabancaSport. Sono già più di mille i biglietti già venduti.