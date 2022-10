La favola di Kenzin, dalle bombe dell’Ucraina al gol nel derby

Danil Kenzin ha 17 anni ed è uno dei tanti giovani che, quasi un anno fa, è andato a caccia di pace a migliaia di chilometri dalla famiglia, dagli amici e dalla sua Ucraina. Purtroppo, una storia come tante ma che, oltre a vedere Piacenza come meta di destinazione per starsene alla larga dalle bombe, diviene anche favola di sport. “Kenz” con sé ha portato anche il bagaglio nel quale era riposto un talento calcistico sopra la media. Dopo aver raggiunto la nonna residente in un quartiere del centro città, prima ancora di riporre lo zaino, si è informato circa la possibilità di far calcio già dal giorno dopo del suo arrivo in città.

Cinque minuti di allenamento sono risultati sufficienti ai tecnici della Spes Borgotrebbia per capire che non si trattava di un ragazzo “normale”.

“Mai visto un giocatore con una “fame” calcistica simile” ha raccontato Francesco Sartori, responsabile del vivaio della Spes Borgottrebbia.

Dopo alcune vittorie nel corso dei tornei estivi, Kenzin è stato segnalato al Fiorenzuola che prontamente lo ha inserito nei ranghi della formazione Primavera. Risultato: il giocatore ha già conquistato tutti e in più di una circostanza mister Tabbiani, tecnico della formazione capolista nel girone B di serie C, lo ha “strappato” al collega Francesco Turrini per alcune sedute di allenamento: obiettivo, visionarlo con cura.

Sabato scorso, Kenzin si è regalato la gioia del primo gol proprio nel baby derby tra formazioni Primavera. Una rete ininfluente nel 3-1 conclusivo che ha premiato il Piace, ma una gioia personale a suggello di una favola che sembra essere soltanto ai capitoli iniziali.