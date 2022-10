Piace, sette giovani convocati per uno stage con la rappresentativa di Lega Pro

Sette giocatori del settore giovanile del Piacenza Calcio sono stati convocati dal

commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni, per lo stage di formazione della stagione 2022/23 che si è tenuto nei giorni scorsi allo stadio “Franco Ossola” di Varese.

Il mister della rappresentativa ha chiamato per l’Under 17 Michele Garioni e Nicolò Mantegazza, entrambi classe 2006. Tra i 2007 (Under 16) sono stati selezionati Mirko Delmiglio, Filippo Muzio e Mattia Velardi. Infine, per la squadra Under 15, hanno

preso parte al raduno Ludovico Pizzi e Lorenzo Mosca, classe 2008.