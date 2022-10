Calcio Lega Pro: Fiorenzuola ultimo per ingaggi ma capolista sul campo

Quasi cento milioni complessivi di spesa per stipendi a giocatori e staff tecnici, ai quali si aggiunge una spesa potenziale di altri trenta milioni legati a premi, erogati ai protagonisti della serie C in caso di raggiungimento degli obiettivi iniziali. Il report che la Lega Pro ha inviato a tutte le società dei tre campionati non sconvolge di certo: più o meno note le cifre, i budget complessivi che le sessanta squadre che compongono i tre gironi hanno messo sul tavolo a inizio stagione.

Subito le piacentine: il Piace, rispetto all’ultimissima posizione sancita fino a questo punto dal campionato, risale al terz’ultimo posto: 804mila euro i compensi fissi per Scazzola, Scalise, Cesarini e tutto il resto della ciurma. AI quali si aggiungono poco più di 200mila euro di premi. Il Fiorenzuola? Dalla vetta della graduatoria del girone B, a un modesto piazzamento playout: il diesse Marco Bernardi ha saputo gestire i 671mila euro di budget, o almeno questo dice il campo fino ad ora, nella maniera più virtuosa. Solo 32mila euro in casa rossonera destinata ai premi.

I dettagli nell’articolo di Corrado Todeschi su Libertà