Dalla Regione quasi 45mila euro nel 2022 per tre eventi sportivi nel Piacentino

Sono 85 gli appuntamenti – organizzati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche – finanziati dalla Regione con un milione di euro grazie al bando 2022 per gli eventi sportivi.

Delle iniziative cofinanziate con questo bando, tre si svolgono in provincia di Piacenza: si tratta della Granfondo Perini delle Valli piacentine 2022 (stanziati 15mila euro), Bike e salute (stanziati 14.910 euro) e la 25° edizione della Placentia Half Marathon (stanziati 15mila euro). In totale, alla nostra provincia, la Regione ha assegnato 44.910 euro.

A livello regionale, 6le iniziative finanziate in provincia di Parma, 6 nel Reggiano, 13 nel Modenese. Sono 30 gli appuntamenti sostenuti nel territorio della città metropolitana di Bologna, 6 in provincia di Ferrara, 8 in provincia di Forlì-Cesena, 6 in provincia di Ravenna e 7 in quella di Rimini.

Una graduatoria – approvata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, nell’ambito delle attività relative alle politiche per lo sport – che spazia tra le più diverse discipline: dal rugby al calcio, dal ciclismo all’atletica, dal basket al tennis. Comprese quelle paralimpiche.

TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI FINANZIATI