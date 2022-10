Basket Serie A2, delicata trasferta per l’Assigeco: alle 18.00 contro Torino

Delicata trasferta piemontese per l’Assigeco, che oggi (domenica 16 ottobre) alle 18.00 sarà di scena al Pala Gianni Asti a Torino contro la Reale Mutua nella terza giornata d’andata del girone verde di A2 maschile. La squadra di coach Salieri arriva all’appuntamento dopo aver conquistato la prima vittoria domenica scorsa in casa contro Monferrato (65-61) e ora va a caccia di continuità. Oltre alla consapevolezza di un ottimo avvio di annata cestistica, all’Assigeco gioverà anche il rientro di Kameron KcGusty, americano che domenica scorsa era indisponibile per un problema intestinale. Risponderà presente anche il connazionale Brady Skeens, in campo contro Monferrato pur non essendo al top.

