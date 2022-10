Basket Serie B, la Bakery sfida Empoli. Fiorenzuola in casa con Faenza

Doppio appuntamento casalingo per le formazioni piacentine di Serie B maschile, che oggi (domenica 16 ottobre) proveranno a far leva sul fattore campo per inseguire la seconda vittoria stagionale per entrambe.

Alle 18.00 al PalAnguissola di Piacenza la Bakery – reduce dalla sconfitta di misura a Jesi (71-70) – affronterà Empoli, formazione toscana battuta nello scorso turno da Fiorenzuola e ancora ferma a quota 0 punti in classifica.

In contemporanea, alle 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees affronteranno i Blacks Faenza, formazione appaiata in classifica a quota 2 punti. I gialloblù piacentini sono reduci dal blitz di Empoli (63-74) e proveranno a dar continuità al cammino anche se incontreranno un avversario di alto spessore per la categoria e infarcito di ex “piacentini” come Vico e Pastore (già in maglia Bakery) e Poggi (che ha vestito la canotta dell’Assigeco). Da vedere se sarà completato il recupero del capitano dei Bees Riccardo Pederzini.