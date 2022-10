Dilettanti, Pontenurese con il Felino per restare in vetta. A Borgonovo super derby

Dall’Eccellenza alla Terza Categoria si preannuncia una domenica “scoppiettante” per le piacentine del Calcio Dilettanti. Per tutte palla al centro alle 15.30.

ECCELLENZA

Sfida esterna in quel di Colorno, con la formazione di casa tra le realtà più gettonate della vigilia, per la lanciatissima Agazzanese, già corsara su altri campi minati e che vuole ribadire la sua guadagnata fama. Dopo il terzo brindisi in Coppa, per il Nibbiano & Valtidone è tempo di tornare a vincere in campionato nell’appuntamento interno con la quotata, ma sin qui deludente, Vignolese. La Castellana Fontana di Costa vedrà di centrare il tris, con conseguente aggancio in classifica, ai danni dell’Arcetana: sfida in programma al “Soressi” di Castello.

PROMOZIONE

Tosto l’esame che attende la capolista (in coabitazione col Carignano) Pontenurese in quel di Felino. Superare l’ostacolo a pieni voti conferirebbe tanta credibilità in più nella corsa al titolo al team di mister Bongiorni. Sulla carta ben più abbordabile il compito che attende il Gotico Garibaldina sul campo del fanalino di coda Solignano. Identica la missione da compiere, tra le mura amiche, per la Bobbiese al cospetto del Team Traversetolo e per il Vigolo di Forlini a spese del Noceto. Il derby di giornata, del riscatto per due si gioca invece al “San Lazzaro” di Carpaneto, dove il pronostico è apertissimo tra la matricola locale e l’Alsenese di Guarnieri, già affamata di punti.

PRIMA CATEGORIA

Match clou al “Curtoni” di Borgonovo, teatro del derby ad altissima quota tra due squadre tuttora imbattute, e tra le più quotate, quali la Borgonovese e la capolista Spes Borgotrebbia. A Fiorenzuola, nel contempo, lo Sporting cercherà di far suo il derby con lo Ziano, per consolidarsi quanto meno al secondo posto o magari balzare in vetta nel caso la Borgonovese riuscisse a frenare la marcia dell’attuale battistrada. Nella scia del podio c’è poi la Pontolliese Gazzola, chiamata al ritorno al successo nella sfida a domicilio della cenerentola Audax Fontanellatese. Derby particolarmente interessante, con in palio la possibilità di un bel balzo in avanti per entrambe le contendenti, anche quello in programma a Vigolzone, tra i biancorossi di Stefanelli e la Sarmatese di Caragnano. Non da meno la sfida di Fidenza, dove la Lugagnanese di Brodesco cerca il tris di successi di fila per accomodarsi nelle zone nobili della graduatoria. Lo Junior Drago, dal canto suo, va a caccia dell’immediato riscatto nella tana del Soragna, mentre la Sannazzarese vuole confermare di aver imboccato la retta via cogliendo un risultato positivo, a Villanova, contro un Fiore Pallavicino intenzionato a rialzare prontamente la testa.

SECONDA CTEGORIA

Girone A

A.C.Libertas-San Corrado

GossolengoPittolo-San Rocco

Podenzano-Bobbio 2012 Perino

RiverNiviano-San Giuseppe

San Lazzaro-Gragnano

San Nicolò-Rottofreno

Travese-Pianellese

Girone B

Arquatese-San Polo

Corte Calcio-San Secondo

Gropparello-Cadeo

Salicetese-Pro Villanova

San Leo-Fraore

Mezzani-Fonta

Virtus San Lorenzo-CombiSalso

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Virtus Piacenza

Caorso-Academy Moretti

Fulgor Fiorenzuola-Podenzanese

GerbidoSipa-San Filippo Neri

Pol.BF-Besurica

San Polo-Primogenita

Turris-Folgore

Vernasca-Alseno