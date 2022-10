Domenica no per le piacentine in Eccellenza. Tutti i risultati dei dilettanti

Domenica da dimenticare per le formazioni piacentine impegnate nel campionato di Eccellenza. La CastellanaFontana perde malamente in casa contro l’Arcetana che si impone con un netto 1-4. Disfatta anche per l’Agazzanese che dopo essere stata sotto di quattro reti accorcia solamente nel finale con le reti di Forbiti e Corbellini capaci di rendere meno amara la sconfitta per 4-2 a Colorno. Più difficile da accettare la sconfitta del Nibbiano che dopo aver raggiunto il pari grazie a Minasola perde sul finale, precisamente al minuto 92: è la Vignolese infatti a portarsi a casa i tre punti grazie all’1-2 in trasferta.

In Promozione bella vittoria della Pontenurese che sbanca 1-3 Felino (Bakraoui, Russolillo, Di Mauro) e si conferma in vetta. Dopo una prima parte di gara a subire gli attacchi dei padroni di casa, il tiro al volo di Bakraoui porta in vantaggio gli attuali capolista del campionato. Nella ripresa la Pontenurese si dimostra in gran forma e lascia solo le briciole ai propri avversari. I ragazzi di Bongiorni trovano invece il raddoppio al 70′, grazie a una perfetta azione in velocità che porta Russolillo a insaccare di testa su cross di Bara. Passano 10 minuti e arriva pure il tris siglato sempre di testa da Di Mauro su generoso assist di Bamba. All’83’ gol della bandiera dei locali, messo a segno da Partelli con un gran tiro al volo. Alle spalle della Pontenurese, il Gotico Garibaldina che vince 3-5 sul campo del Solignano grazie al strabiliante poker di Visconti e al gol di Zanaboni. Pareggio interno della Bobbiese, salvata nel finale dall’eterno Cazzamalli al termine di una gara più complicata del previsto contro il Traversetolo, risultato finale: 1-1. Al CarpaChero il derby tutto piacentino con l’Alsense battuta 3-2: Lamberti, Picciotti e Manna per biancazzurri, Ghelfi e Sutera per gli ospiti. Sconfitta in casa per il Vigolo che perde 0-1 contro il Noceto.

In Prima Categoria fari puntati sul big match tra Borgonovese e Spes vinto dalla squadra della Val Tidone per 3-1 grazie alla doppietta di Caporali e al gol di Fornaciari; per la Spes a segno Brugnelli. Dopo gli ultimi buoni risultati cade lo Sporting Fiorenzuola davanti al proprio pubblico contro Ziano che vince 0-1. Continua invece la striscia positiva della Lugagnanese che pareggia 1-1 a Fidenza grazie alla rete di Campana. Tracollo della Pontoliese contro la Fontanellatese che si impone con un netto 3-0. Anche lo Junior Drago si deve arrendere sul campo del Soragna che vince per 2-0. Notizie positive invece per Sannazzarese e Vigolzone: i primi vicino 0-2 contro il Fiore Pallavicino grazie a Nerbano e Orrù. La squadra della Val Nure risale la classifica battendo 2-1 la Sarmatese; a segno Beghi e Sherife per i locali e Volpe per gli ospiti.

Nel girone A di Seconda Categoria, il RiverNiviano vince 3-2 contro il San Giuseppe e guarda tutti gli altri dall’alto del primo posto, alle sue spalle il San Lazzaro che batte 3-0 il Gragnano e sale al secondo posto ( a solo un punto dai primi) e il San Nicolò che prevale di misura contro il Rottofreno: 1-0 il risultato finale.

Nel girone B l’Arquatese continua a vincere, batte 2-1 sul San Polo meritandosi il primo posto in classifica. Pareggiano Gropparello e Cadeo con il risultato di 2-2 e anche Corte Calcio e San Secondo (1-1). La Salicetese perde in casa per 2-3 contro il Villanova; la Virtus San Lorenzo vince e convince contro CambiSalso grazie al 4-2 finale.

In Terza categoria, in fuga la Virtus Piacenza che dopo lo sfortunato pareggio della scorsa giornata (quello dei quattro rigori parati dal portiere della Polisportiva Bieffe) vince 0-1 ai danni del Bivio Volante. Al secondo posto proprio la Bieffe che pareggia 4-4 con la Besurica e rimane. Il San Polo stravince 5-1 contro la Primogenita, pareggio 1-1 invece tra Turris e Folgore. Il Vernasca vince 2-1 contro Alseno, stesso risultato con il quale la Podenzanese batte il Fulgor Fiorenzuola, salendo al terzo posto in compagnia con il Caorso che vince 2-1 ai danni dell’Academy Moretti.

CASTELLANAFONTANA – ARCETANA FOTO DI MASSIMO BERSANI

CARPACHERO – ALSENESE FOTO DI GABRIELE FARAVELLI

SAN NICOLO’-ROTTOFRENO FOTO DI ANGELA PETRARELLI