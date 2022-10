Gas Sales senza Leal ma con un PalaBanca strapieno: stasera big match con Trento

Per sorridere basta riavvolgere il nastro al 3 aprile scorso, quando i “Bernardi’s boys” – in gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto – ruppero una “maledizione sportiva” che durava da ben 12 anni, dalla leggendaria vittoria dello scudetto nella stagione 2008/2009.

Quella tra Piacenza e Trento rappresenta da sempre ben più di un semplice big match e stasera alle 20.30 al PalaBancaSport (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) è in programma un nuovo capitolo della saga tra biancorossi e trentini, desiderosi di rialzarsi dopo i recenti passi falsi ma entrambi alle prese con assenze pesanti.

GAS SALES, ORA SERVE LA REAZIONE – La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha aperto la propria stagione con le sconfitte contro Verona e Modena. A questo punto, anche se la regular season è appena cominciata, la squadra di Lorenzo Bernardi deve assolutamente mettere a segno il suo primo successo. Per farlo, Simon e compagni – ancora alla ricerca di un amalgama ottimale – dovranno appellarsi al proprio cuore, a quella grinta e quella “fame” che il PalaBancaSport (dove stasera sono attesi circa 3.000 spettatori) è pronto a stimolare.

In settimana l’assenza di Leal, fermato da un problema muscolare, si è aggiunta a quelle di Alonso e Lucarelli, con quest’ultimo in fase di recupero e ormai pronto ad esordire in biancorosso (chissà, magari proprio stasera a partita in corso). Ma al di là di tali illustri defezioni, stasera è l’occasione giusta per svoltare: la Gas Sales dimostrerebbe di essere più forte delle avversità, acquisendo consapevolezza dei propri mezzi, sia tecnici che mentali.

TRENTO SENZA DIRETTORE D’ORCHESTRA – La maratona con Verona di una settimana fa ha premiato gli scaligeri al tie-break: ora Trento vuole a tutti i costi tornare in carreggiata. Pur con fenomeni del calibro di Kaziyski, Podrascanin e Lisinac, senza contare i campioni del mondo Lavia e Michieletto, coach Lorenzetti deve fare a meno del suo “direttore d’orchestra” Riccardo Sbertoli, con il palleggiatore messo ko da un problema all’addome. Insieme a Leal sarà lui l’altro grande assente di questa sfida, con la regia dolomitica affidata al giovanissimo Niccolò Depalma, classe 2002 con all’attivo esperienze nelle categorie inferiori. Attenzione però: pur senza Sbertoli, Trento rimane una delle principali damigelle d’onore della Superlega, senza dimenticare che i precedenti tra le due squadre sorridono nettamente ai trentini (sugli 11 precedenti solo uno ha sorriso a Piacenza).

I SESTETTI – La formazione iniziale è obbligata, con Brizard in regia, Romanò opposto, Simon e Caneschi al centro (recuperato Cester) e la coppia Recine-Basic schiacciatori con Scanferla libero.

Trento avrà come detto Depalma al palleggio, Lavia opposto, Podraščanin e Lisinac al centro, Kazijski e Michieletto schiacciatori con Laurenzano libero.