La Bakery agguanta la seconda vittoria stagionale. Contro Empoli finisce 68-57

La Bakery volta pagina dopo la sconfitta contro Jesi e agguanta la seconda vittoria stagionale contro Use Computer Gross Empoli grazie al risultato di 68-57.

Un primo tempo di grande qualità, poi un terzo quarto di sofferenza con i toscani che arrivano a -4 sprecando poi il possibile -2 con un contropiede solitario non finalizzato. Da lì Piacenza ha scacciato i fantasmi, chiudendo la mezz’ora effettiva sul 50-45 prima di terminare con undici lunghezze di vantaggio l’incontro. Due i grandi protagonisti dell’incontro, entrambi top scorer con 16 punti: Gabriele Berra, mattatore del primo quarto, e Alessandro Cecchetti, determinante nel momento di maggiore difficoltà della Bakery e autore di un quarto quarto notevole (8 punti) chiudendo in doppia doppia complici i 10 rimbalzi. In doppia cifra anche il piacentino Umberto Livelli (12 punti) e Simone Angelucci (10).

BAKERY PIACENZA-USE COMPUTER GROSS EMPOLI 68-57 (21-16, 39-22, 50-45)

BAKERY PIACENZA: Angelucci 10, Visentin 2, Berra 16, Cecchetti 16, Coltro 4, Agbortabi 2, Korsunov 6, El Agbani, Livelli 12, Carone. N.e.: Balestra, Ringressi. All.: Del Re

USE COMPUTER GROSS EMPOLI: Dal Maso 0, Hidalgo 12, Nwokoye 9, Casella 14, Cerchiaro 5, Giannone 1, Baccetti, Sesoldi 7, Mazzoni 3, Antonini 6. N.e.: Marchioli, Menichetti. All.: Valentino

ARBITRI: Bergami e Bettini

FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI