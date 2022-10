La crisi senza fine del Piacenza non trova rimedi nemmeno a Vercelli. Al Sivio Piola, una rete in avvio di gara di Arrighini e quella di Comi nel finale, hanno sancito il quinto ko in otto gare per i biancorossi che non hanno ancora assaporato il sapore dei tre punti. La squadra di Scazzola, volenterosa ma nulla più, rimane ovviamente inchiodata sul fondo della graduatoria in pericolosa solitudine a quota tre. In testa, in attesa del match di lunedì sera tra Pordenone e Mantova, sale incredibilmente la matricola Sangiuliano di mister Ciceri.

Per la sfida sul campo della pluriscudettata formazione di mister Paci, il tecnico ligure ritrova Cosenza al centro della difesa, affiancato da Masetti, si affida a Munari, Palazzolo, Persia e Nelli sulla linea mediana e punta sul tandem Cesarini-Morra nel reparto avanzato.

I buoni propositi del Piace si scontrano però al cospetto di una Pro decisamente in palla e che concede nulla a Parisi e compagni. Proprio in terzino, al 10’, è protagonista in negativo: l’incursione centrale di Vergara si chiude con il pallone che schizza dalle parti di Arrighini che, elusa la guardia dell’esterno destro di Scazzola, batte dal limite dell’area piccola Rinaldi. Non è granché la reazione del Piacenza che si scontra con i problemi che due settimane di lavoro con Scazzola non hanno trovato soluzione adeguata. C’è grande applicazione, anche sul piano fisico la squadra sembra più reattiva rispetto ad altre occasioni, ma Rizzo non è mai chiamato in causa.

La ripresa si apre con l’ingresso di Lamesta prima, di Gonzi (all’esordio) e Rossetti poco dopo: fuori anche Morra, deludente nelle vesti di spalla di capitan Cesarini. Il Piacenza non trova modo per scalfire la retroguardia piemontese e, a metà ripresa, è Rinaldi a salvare i suoi in un paio di circostanze. Arrighini e Vergara ci provano, il portierino biancorosso risponde. Lamesta è il solo ad accendersi con alcune buone fughe sulla corsia mancina, ma Rizzo è decisivo solo in un intervento nel finale, nemmeno troppo complicato sul cross dell’esterno. In pieno recupero, iniziativa sulla corsia mancina della Pro Vercelli: Mustacchio si “beve” Cosenza e serve Comi a centro area per il gol del 2-0 conclusivo.

Per il Piacenza è ancora notte fonda, mercoledì al Garilli (alle 18) con il Renate la nuova chance per trovare finalmente una vittoria che manca dal 10 aprile scorso.

PRO VERCELLI-PIACENZA 2-0

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo; Cristini, Perrotta, Macchioni (dal 13′ s.t. Anastasio); Iezzi, Corradini, Saco, Iotti (dal 26′ s.t. Calvano); Vergara (dal 36’ s.t. Mustacchio), Arrighini (dal 36’ s.t. Comi), Della Morte (dal 26′ s.t. Guindo). (Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Silvestro). All. Paci.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Masetti, Cosenza, Capoferri (dal 41’ s.t. Rizza); Munari (dal 1′ s.t. Lamesta), Nelli, Palazzolo, Persia; Cesarini (dal 41’ s.t. Conti), Morra. (Tintori, Nava, Rossetti, Zunno, Pezzola, Vivenzio, Nava, David, Vianni, Onisa, Frosinini, Bianchieri). All. Scazzola.

Arbitro: Burlando di Genova

RETI: Arrighini al 10′ p.t.; Comi al 47′ s.t.