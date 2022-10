Piace a caccia del successo esterno con la Pro Vercelli: fischio d’inizio alle 17.30

Rinvigorito dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Juventus Next Gen e rinforzato dal ritorno di Gonzi, il Piacenza di mister Scazzola si rituffa in campionato alla caccia di quella vittoria che manca ormai da troppo tempo. I biancorossi saranno impegnati questo pomeriggio in casa della Pro Vercelli (fischio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio “Silvio Piola”), e i tre punti servono come il pane per lasciare l’ultimo posto in classifica. Non sarà facile però sul campo della formazione piemontese che a sua volta non se la passa bene impantanata al dodicesimo posto, ma che nell’ultima partita è riuscita a vincere in casa della Feralpisalò. Il Piace si può anche aggrappare ai ricorsi storici positivi, l’ultimo in ordine di tempo riguarda proprio la Pro Vercelli battuta ed eliminata nel primo turno di Coppa Italia, partita che ha segnato il ritorno in panchina di Scazzola.

Ci sono però alcuni dubbi di formazione a cominciare dal portiere e il ballottaggio Rinaldi-Tintori con il primo leggermente favorito, poi la situazione di Nava che non è ancora al meglio fisicamente (Masetti dovrebbe prendere il suo posto), Cosenza rientra dalla squalifica e ci sarà, Persia dovrebbe partire dalla panchina così come Gonzi appena tornato in biancorosso. Si va dunque verso un 4-4-2 con Rinaldi in porta, difesa con Parisi, Masetti, Cosenza e Capoferri, a centrocampo Munari, Nelli, Palazzolo e Zunno, in avanti il tandem Cesarini-Morra.

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo; Cristini, Perrotta, Macchioni; Iezzi, Corradini, Saco, Iotti; Vergara, Arrighini, Della Morte. A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Louati, Gentile, Gheza, Mustacchio, Renault, Gatto, Anastasio, Comi, Silvestro, Guindo. All. Paci.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Masetti, Cosenza, Capoferri; Munari, Nelli, Palazzolo, Zunno; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Nava, Lamesta, Pezzola, Masetti, Ruiz, David, Nelli, Giacchino, Vianni, Conti, Rossetti, Onisa, Maianti. All. Scazzola.

Arbitro: Burlando (Genova), assistenti Decorato (Cosenza) e Fedele (Lecce), quarto ufficiale Riahi (Lovere).