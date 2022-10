Strepitosa Angela Chinosi: 2° tra le emiliane al Trofeo delle Regioni nella marcia

L’Atletica Piacenza si è ritagliata uno spazio importante nella maggiore kermesse giovanile nazionale dedicata alla marcia: al Trofeo delle Regioni giovanile del 16 ottobre a Grottammare (Ascoli Piceno) erano presenti Angela Chinosi e Caterina Millione.

Le due giovanissime atlete, allenate dalla specialista Gabriella Rondoni, si sono guadagnate la convocazione nella squadra rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna in seguito alle bellissime prestazioni mostrate ai campionati regionali.

Angela Chinosi ha davvero impressionato: non solo ha migliorato il proprio record personale, ma ha anche aggiornato il record sociale della società biancorossa, ora 11’29. Inoltre, si è classificata al 20° posto, seconda tra le atlete emiliano-romagnole. La compagna di squadra Caterina si è invece piazzata al 39° posto con 12’18.

“Questi risultati sono di assoluto valore: il Trofeo delle Regioni di fatto è considerabile un Campionato italiano per la categoria Ragazzi e Ragazze, dato che sono presenti le migliori marciatrici di 12 Regioni.” Queste le prime parole del tecnico Rondoni, che ha poi continuato: “Sono molto soddisfatta della gara di entrambe: Angela ha davvero fatto una gara superba, ma anche Caterina si è difesa alla grande, soprattutto considerando che siamo solo alla prima esperienza fuori Regione.”

È presto per fare previsioni ma i presupposti per un futuro pieno di soddisfazioni per la marcia piacentina ci sono tutti.