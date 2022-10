“Benvenuti sportivamente in prima”: 300 studenti al campus Dordoni

Oltre 300 studenti di tutte le scuole superiori di Piacenza hanno dato vita questa mattina alla prima giornata di “Benvenuti sportivamente in prima”, progetto ideato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, sviluppato insieme all’Ufficio scolastico e all’Ausl di Piacenza e rivolto agli studenti del primo anno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Al Campus Dordoni i giovani hanno sostenuto una serie di prove di corsa, resistenza e tecnica per imparare il valore sociale, culturale ed educativo dello sport. “Non ci sono le classiche competizioni o gare, semplicemente dei test sportivi – ha spiegato il professor Fiorenzo Zani dell’Ufficio scolastico provinciale – misuriamo gli studenti in prove come il salto in lungo da fermo, il lancio della palla medica da seduti, la corsa sui 30 metri e il salto della corda. In seguito stileremo una classifica, di squadra, e consegneremo il tutto all’Ausl di Piacenza che avvierà un percorso più articolato sulle buone prassi da rispettare per migliorare destrezza e capacità di concentrazione e di coordinazione”.

“Abbiamo iniziato con le classi di tutti gli studenti del primo anno delle superiori, poi toccherà a quelli delle medie e a maggio alle scuole primarie – ha aggiunto Robert Gionelli della Fondazione – una festa di benvenuto per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo di studi attraverso lo sport, inteso non come agonismo, ma come buone abitudini per migliorare il proprio benessere.

L’Ufficio scolastico provinciale ha combinato una serie di test per provare diverse capacità dei ragazzi, come la forza, la capacità di resistenza, per poi raccogliere dei dati che ci permetteranno di fare delle valutazioni, lo sport è indispensabile per la crescita dei nostri giovani e con queste prove avranno delle indicazioni sulle discipline sportive per le quali saranno più portati. C’è molto entusiasmo, è bello vedere tanta partecipazione e per questo voglio ringraziare le scuole e i loro insegnanti di educazione fisica, il progetto mira a mettere in luce anche il loro ruolo. La Fondazione ha tra i suoi obiettivi anche quello di diffondere sani stili di vita nella popolazione, iniziare dai giovani è meglio perché così si apprendono fin da subito i corretti comportamenti e diminuiscono i costi sociali, un progetto che andrà avanti nei prossimi anni”.

Domani mattina ci sarà la seconda giornata del progetto, sempre al Campus Dordoni, per gli alunni delle scuole medie di Piacenza.