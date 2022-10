Gas Sales, Matteo De Cecco è il 3° allenatore. Si tenta il recupero di Leal per sabato

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tornata al lavoro nella mattinata di oggi con una seduta in sala pesi e nel pomeriggio tecnica. Dopo un lunedì di riposo e la soddisfazione per la prima vittoria stagionale ottenuta con Trento in un gremito PalabancaSport, i biancorossi si apprestano a preparare la seconda trasferta in regular season in calendario sabato 22 ottobre (ore 20.30) al PalaEstra di Siena. Un match valevole per la quarta giornata di andata, contro Emma Villas Aubay Siena.

Già nel pomeriggio, coach Lorenzo Bernardi e il suo staff, a cui si è aggiunto Matteo De Cecco che va a ricoprire il ruolo di terzo allenatore, hanno lavorato su alcuni aspetti tecnico-tattici per migliorare i meccanismi del sestetto biancorosso e affinare sempre di più l’intesa tra i giocatori in campo.

Lavoro differenziato per Yoandy Leal alle prese con un problema fisico ma al lavoro per tornare al più presto in campo, forse già sabato sera per qualche spezzone di partita. Out anche il centrale Roamy Alonso, per il quale il recupero sarà un po’ più lento rispetto al connazionale.

Classe 1969, di Majano in provincia di Udine, De Cecco ha deciso di tornare in Italia una volta chiusa la sua esperienza in terra russa, dove ha ricoperto il ruolo di viceallenatore della Dinamo Mosca contribuendo alla conquista di cinque titoli, tra cui l’ultimo scudetto russo conquistato contro il Lokomotiv Novosibirsk. È stato viceallenatore della nazionale slovena con cui ha chiuso al quarto posto i recenti Mondiali.