Zlatanov a Volley Piacenza: “Con il 3-1 contro Trento è iniziato il nostro vero campionato”

La vittoria con Trento? Benissimo così, ma che sia solo il punto di partenza. Piedi ben piantati per terra in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il primo successo in Superlega, per di più ai danni di una big, non deve illudere di essere già “arrivati” perché il cammino è ancora lunghissimo. La soddisfazione però c’è tutta, nelle parole dei protagonisti intervenuti a “Volley Piacenza #atuttogas”, il direttore generale Hristo Zlatanov, i giocatori Yuri Romanò e Ricardo Lucarelli, ed Edoardo Pagani, titolare di Pagani Geotechnical Equipment, sponsor della Gas Sales. Vittoria incoraggiante secondo Zlatanov, “perché l’inizio è stato contratto e poi siamo venuti fuori bene. Penso ci siano stati dei miglioramenti rispetto alla prima contro Verona, partita che comunque avevamo vinto, e soprattutto con Modena, ma la cosa importante era fare punti. Ottimo il recupero di Lucarelli, ma tutti i ragazzi hanno saputo dare un contributo che ha sopperito alle difficoltà delle prime due gare. Sono anche felice per avere visto il PalaBancaSport pieno, soprattutto per i ragazzi che negli ultimi due anni hanno giocato in palazzetti vuoti, ora si è invece visto il contrario e mi auguro che sia una costante di questa stagione. Ci voleva questa prima vittoria, deve essere un punto di partenza perché abbiamo avuto diversi infortuni, ma sono fiducioso per le prossime essendo consapevoli che dobbiamo gestire bene le risorse. A questo proposito, stiamo cercando di recuperare Leal per Siena”. Speriamo di vederlo in campo perché non sarà una passeggiata, come ha detto Romanò: “Sarà una partita difficile perché è una squadra costruita bene, saremo in un ambiente caldo e dovremo continuare a giocare come fatto con Trento perché è quella la strada giusta. Stiamo lavorando sul gioco e sull’intesa di squadra, i primi risultati si sono visti e penso che il gruppo possa migliorare ulteriormente. Io mi sento più pronto rispetto allo scorso anno per giocare in Superlega, anche se ovviamente devo fare ancora tanto visto che sono in una squadra costruita per vincere”. Lucarelli non sta nella pelle, vorrebbe già essere di nuovo in campo: “Aspettavo con ansia questa la prima partita dopo l’infortunio che ho avuto, ho giocato solo due set però è stato bellissimo vedere il palazzetto pieno e ricominciare a calcare il campo. Qui ho ritrovato grandi amici come Leal e Simon e notato già un entusiasmo contagioso da parte di tutti i tifosi”. Il palazzetto gremito conquista i tifosi come Pagani: “Veramente uno spettacolo vederlo pieno, questa squadra è anche tornata ad avere ambizioni europee ed è un aspetto importante per il territorio”. Sabato prossimo si andrà dunque a Siena del campione del mondo e compagno azzurro di Romanò Giulio Pinali, intervenuto in collegamento video. “Sappiamo che la Gas Sales ha grandi nomi – ha detto l’opposto – ma ovviamente ci concentreremo più su di noi, la squadra sta facendo bene anche se dobbiamo fare meglio per essere all’altezza della Superlega”.

