Fiorini e Mamona partono dal primo minuto. Fiorenzuola-Gubbio 0-0

Oneto e Sartore a riposo, quantomeno inizialmente, spazio a Fiorini e a Mamona. Sono le novità di formazione proposte da Luca Tabbiani, tecnico del Fiorenzuola in campo ora con il Gubbio in un match valido per il nono turno del girone B di serie C. Rossoneri primi della classe, umbri al sesto posto a -4 da Battaiola e soci, reduci da cinque successi consecutivi. Queste le formazioni ufficiali delle squadre:

FIORENZUOLA-GUBBIO 0-0

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Potop, Oddi; Stronati, Fiorini, Currarino; Mamona, Mastroianni, Morello. (Sorzi, Yabre, Frison, Bondioli, Sartore, Scardina, Oneto, Coghetto, Sussi, Iselle, Arduini, Di Gesù, Areco). All. Tabbiani.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Bontà, Corsinelli; Arena; Mbakogu, Spina. (Meneghetti, Semeraro, Redolfi, Vazquez, Di Stefano, Francoforte, Tazzer, Toscano, Vitale, Artistico). All. Braglia.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.