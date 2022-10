Pugilato, la piacentina Roberta Bonatti in semifinale agli Europei assoluti

Superando nettamente ai punti l’ucraina Sharapova la piacentina Roberta Bonatti, cresciuta nella Salus et Virtus ed oggi in forza al G.S. Carabinieri di Napoli, è entrata nelle semifinali e quindi ha già conquistato il bronzo, ai campionati europei assoluti di pugilato femminile in corso di svolgimento a Buvda (Bulgaria).

La piacentina, che nei quarti di finale si era imposta nettamente sulla spagnola Lopez, ha disposto dell’avversaria ucraina con relativa facilità apparendo in gran forma. Soltanto nella ripresa iniziale il match è stato sostanzialmente equilibrato; poi la piacentina è passata decisamente all’attacco dominando l’avversario. Netto il verdetto a suo favore (5-0 con tutte le riprese vinte per 4 giudici mentre per uno solo il vantaggio è stato esiguo.

In semifinale Roberta Bonatti se la vedrà venerdì prossimo, 21 ottobre, con l’inglese Demie Resztan da cui venne battuta esattamentre 3 anni fa ai campionati mondiali con un verdetto molto discutibile. In seguito l’inglese conquistò il titolo mondiale.