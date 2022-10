Baldassin non perdona al primo affondo: Piacenza-Renate 0-1

Turno infrasettimanale per il Girone A di Serie C, con il Piacenza che riceve la capolista Renate del piacentino Jacopo Silva.

Una sola novità rispetto a domenica scorsa per mister Cristiano Scazzola: Zunno dentro sulla fascia sinistra, con Palazzolo spostato in mezzo e Nelli in panchina.

Al 2′ ospiti subito avanti: cross dalla sinistra, sponda di Maistrello per il liberissimo Baldassin, che da cinque metri non lascia scampo a Rinaldi.

Al 4′ la replica biancorossa: diagonale dalla destra di Morra, ottima parata in tuffo di Drago, che mette in angolo.

LE FORMAZIONI

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Persia, Palazzolo, Zunno; Cesarini, Morra. (Rizza, Nava, Rossetti, Tintori, Pezzolla, Nelli, Lamesta, Gonzi, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Frosinini, Biancheri, Vivenzio). All.: Scazzola

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Menna, Silva, Ermacora; Baldassin, G. Esposito, Gavazzi; Sorrentino, Maistrello, Morachioli. (Furlanetto, Angeli, Possenti, Larotonda, Simonetti, Squizzato, Ghezzi, Malotti, Rossetti, Sgarbi). All.: Dossena

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Rete: 2′ Baldassini (R)