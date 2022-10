Gas Sales, via al mini-abbonamento per le partite con Monza, Praga e Perugia

Si avvicina il debutto in campo europeo per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che nella competizione di Cev Volleyball Cup si chiamerà “Bluenergy Daiko”. Mercoledì 9 novembre alle 20.30 è in programma al PalaBancaSport la gara di andata dei sedicesimi di finale, avversaria Praga.

Da domani, venerdì 21 ottobre, prende il via la vendita di un mini-abbonamento per le prossime tre gare casalinghe della formazione biancorossa: 30 ottobre (ore 15.30) con Vero Volley Monza, 9 novembre (ore 20.30) con Praga, sabato 12 novembre (ore 18.00) con Sir Safety Susa Perugia.

Tutte le info sul mini-abbonamento sul sito della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.