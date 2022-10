Boxe, Bonatti strepitosa agli Europei: batte l’inglese Resztan e vola in finale

E’ davvero strepitoso il cammino intrapreso sin qui dalla piacentina Roberta Bonatti agli Europei di pugilato femminili in corso di svolgimento a Buvda (Bulgaria). L’atleta cresciuta nella Salus Et Virtus e oggi in forza ai Carabinieri di Napoli, ha infatti sconfitto in semifinale anche l’inglese Demie Resztan, da cui venne battuta esattamente tre anni fa ai campionati mondiali con un verdetto piuttosto discutibile. In seguito, l’inglese conquistò il titolo mondiale.

Oggi, invece, la vittoria sorride alla pugile piacentina: la finale è in programma domani.