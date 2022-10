Basket A2, l’Assigeco resta imbattuta in casa: vittoria comoda contro Roma

Dopo la sconfitta all’overtime di Torino serviva un riscatto da parte dell’Assigeco, e la risposta è prontamente arrivata con una convincente vittoria casalinga sulla Stella Azzurra Roma. Tra le fila dei padroni di casa si è visto l’esordio nello starting five di Kameron McGusty, stavolta chiamato in causa dal primo minuto dato il forfait di un Federico Miaschi non al meglio fisicamente. Affrontare un avversario inferiore sulla carta poteva nascondere qualche insidia per i ragazzi di Stefano Salieri, ma la squadra si è dimostrata determinata sin dai primi minuti e non ha mai dato l’impressione di mollare il piede dall’acceleratore. Inutili i tentativi di rimonta all’inizio dell’ultimo quarto della squadra capitolina, con le scorribande offensive di Giacchetti ben arginate dai canestri puntuali di Sabatini e Pascolo. Il prossimo impegno dei biancorossoblu sarà mercoledì 26 ottobre nel capoluogo lombardo, dove la squadra affronterà l’Urania Milano in una trasferta fondamentale per continuare col piede giusto in campionato.

UCC Assigeco Piacenza – Stella Azzurra Roma 81-72 (25-17; 17-12; 17-21; 22-22)

UCC Assigeco Piacenza: Kameron McGusty 17 (6/15, 1/5), Gherardo Sabatini 20 (5/7, 1/4), Nemanjia Gajic 10 (2/3, 2/6), Brady Skeens 6 (3/6 da due), Jacopo Soviero 0 (0/1 da due), Lorenzo Querci 7 (2/2, 1/2), Davide Pascolo 13 (6/9 da due), Lorenzo Varaschin 8 (4/5 da due), Matteo Gherardini NE, Milos Joksimovic NE, Giorgio Franceschi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 13 (4/10, 1/3), Emmanuel Innocenti 11 (1/5, 3/6), Jacopo Giacchetti 17 (5/6, 2/4), Alberto Chiumenti 10 (4/5 da due), Matteo Visintin 3 (1/3 da tre), Roberto Rullo 13 (0/1, 4/10), Brandon Nazione 3 (0/3, 1/2), Matteo Ferrara 0 (0/0), Riccardo Salvioni 2 (1/3 da due), Lazar Nikolic NE, Dut Biar Mabor NE, Fabrizio Pugliatti. All.: Luca Bechi (assistenti: Fabio Micheletto, Mattia Digno)