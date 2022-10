Europei di Boxe, Asenova ha la meglio in finale: Bonatti è medaglia d’argento

Si infrange sul più bello il sogno europeo di Roberta Bonatti, con la pugile piacentina battuta ai punti questo pomeriggio nella finale per l’oro dalla bulgara Asenova. Per l’atleta cresciuta nella Salus Et Virtus e che combatte con i colori dell’Arma dei carabinieri rimane comunque la grande soddisfazione per una medaglia d’argento che vale davvero tantissimo.

Agli europei di boxe femminili di Budva (Montenegro), la piacentina si è resa protagonista di un cammino a dir poco sontuoso: prima ha sconfitto agli ottavi la spagnola Lopez, poi ha sbaragliato anche l’ucraina Sharapova trovando in semifinale l’inglese Resztan. anch’ella battuta ai punti. Contro l’Asenova, nella finalissima, nonostante una prova tutto sommato gagliarda, la Bonatti è incappata nella sconfitta.

Si tratta comunque dell’ennesimo grande traguardo di un’atleta in grado portare in alto in Italia e nel mondo il nome di Piacenza.