Gas Sales in campo stasera a Siena per centrare il secondo successo dopo Trento

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa tappa in terra toscana dove stasera alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) affronterà al PalaEstra di Siena la Emma Villas Aubay Siena, gara valida per la quarta giornata d’andata di Superlega.

Dopo aver giocato tre postici con Verona, Modena e Trento, i biancorossi giocheranno il primo anticipo della stagione contro la neopromossa Siena, fanalino di coda del campionato nonostante nelle tre precedenti gare abbia messo in mostra una buona pallavolo.

Dopo aver vinto con Trento, in un PalabancaSport che ha visto la presenza di oltre 3200 spettatori, la sua prima partita della stagione, la Gas Sales vuole dare continuità ai risultati e migliorare la sua attuale classifica.

Una settimana intensa di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, ha permesso ai biancorossi, alle prese però ancora con qualche assenza, di migliorare e affinare ulteriormente i meccanismi. Sfida nella sfida quella tra Yuri Romanò e Giulio Pinali, i due opposti della nazionale azzurra che dopo aver vinto lo scorso anno gli Europei in estate hanno vinto anche i Mondiali.

La neopromossa Siena è alla sua seconda esperienza nel campionato di Superlega. Confermato il coach della promozione Paolo Montagnani, in cabina di regia per la squadra senese ci sono Juan Ignacio Finoli, ex Bergamo, e il confermato Riccardo Pinelli. Opposti di qualità per Siena: il campione del mondo Giulio Pinali e l’argentino Federico Pereyra, tanta esperienza in banda, con Nemanja Petric al suo ottavo anno in Superlega, Maarten Van Garderen, che è invece alla sua settima annata in A1, Giacomo Raffaelli che torna a Siena dopo sei anni e Swan Ngapeth, sesto anno di Superlega. Al centro Siena punta su Fabio Ricci, Daniele Mazzone e Omar Biglino. In seconda linea a difendere ci sono Federico Bonami e Filippo Pochini al suo terzo ritorno in biancoblu. Completano il roster i giovani Alessio Fontani, Federico Pellegrini e Alessandro Augero.

Per quanto concerne la formazione, Bernardi dovrebbe recuperare Leal, con il brasiliano pronto a giocare in banda insieme a Lucarelli. La diagonale sarà composta da Brizard in cabina di regia e Romanò opposto, Caneschi e Simon al centro con Scanferla libero.