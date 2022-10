L’Assigeco cerca il riscatto tra le mura di casa: sabato arriva Stella Azzurra Roma

Archiviata la trasferta agrodolce di Torino, l’Assigeco Basket Piacenza si prepara ad affrontare Stella Azzurra Roma (sabato 22 ottobre alle 17.00) tra le mura del PalaBanca nella quarta giornata di campionato. Sebbene sia ancora in cerca del primo trionfo stagionale, la squadra capitolina non è più la formazione modesta che ha concluso ai piedi della classifica la scorsa stagione. Il roster è stato arricchito con veterani che contribuiscono ad aumentare l’esperienza del gruppo, su tutti l’americano Duane Wilson che viaggia a 18 punti di media. I ragazzi di coach Stefano Salieri sanno di non poter sottovalutare l’avversario e che sarà necessaria la massima concentrazione per evitare passi falsi. La scorsa domenica, proprio come a Cremona, la squadra è uscita sconfitta all’overtime dopo una prestazione di tutto rispetto contro un valido avversario.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà