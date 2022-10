Basket Serie B. Fiorenzuola in casa contro San Miniato, Bakery in trasferta a Matelica

Domenica sotto canestro per le due formazioni piacentine di serie B maschile che calcheranno in contemporanea il parquet.

Per gli appassionati piacentini, l’appuntamento sul territorio è per le 18 al PalArquato di Castell’Arquato dove i Fiorenzuola Bees cercheranno la prima vittoria casalinga sfidando San Miniato dell’ex Leonardo Cipriani. I toscani arrivano dall’overtime vittorioso contro Jesi (86-83), mentre i piacentini hanno ceduto alla distanza a Faenza. In dubbio il recupero del capitano Riccardo Pederzini.

Sempre oggi alle 18 la Bakery andrà a far visita all’Halley Informatica Matelica, una delle tre formazioni ancora a secco, mentre Piacenza è a 4 punti, frutto di due vittorie casalinghe tra cui l’ultima di domenica scorsa contro Empoli. Nel mirino, dunque, il terzo sigillo stagionale e al contempo il primo lontano dal PalAnguissola.