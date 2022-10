Piace, oggi contro Trentro serve la svolta per iniziare la rincorsa salvezza

Non sarà la classica partita da ultima spiaggia, ma ci va molto vicino. Il Piacenza si gioca davvero tanto in questa decima giornata di campionato, serve infatti la svolta che ci si aspetta da tempo per iniziare la rincorsa verso la salvezza nel girone A di Serie C.

Oggi pomeriggio i biancorossi avranno una gara molto delicata in questo senso, alle ore 14.30 il fischio d’inizio sarà sul campo del Trento. La squadra di Scazzola è ancora ultima a 3 punti in classifica, gli avversari gialloblu sono in piena zona playout a 8, si tratta dunque di un crocevia importante per provare ad accorciare su chi sta davanti, mentre un altro stop farebbe inevitabilmente sprofondare un gruppo che contro il Renate ha comunque messo in mostra segnali di risveglio dal punto di vista della prestazione.

“Non è né un’ultima spiaggia né un bivio, ma certamente una partita importante per noi – ha detto Scazzola alla vigilia del match – perché sappiamo di avere di fronte una squadra che giocherà senza giovani, mentre noi abbiamo una situazione di emergenza visto che ci mancheranno diversi elementi e altri non sono al 100 %. Però, è in questi momenti di difficoltà che il gruppo deve essere più unito e rendersi conto che non ci sono partite proibitive in questo campionato”.

Mister Scazzola non avrà dunque molte alternative rispetto alla partita di mercoledì scorso, dovrà innanzitutto fare a meno dello squalificato Morra in attacco e “inventarsi” un undici titolare plausibile tenendo conto dei vari infortuni, specialmente per quel che riguarda gli over. Si dovrebbe dunque rivedere in campo dal primo minuto il 4-4-2 con Rinaldi in porta, difesa con Frosinini, Cosenza, Masetti e Capoferri, a centrocampo Munari, Persia, Palazzolo e Zunno, e in avanti il tandem Conti-Rossetti con capitan Cesarini che con ogni probabilità sarà pronto a dare il proprio contributo a partita in corso.

Le probabili formazioni

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena; Galazzini, Ballarini, Cittadino, Damian, Fabbri; Belcastro, Bocalon. A disposizione: Tommasi, Matteucci, Ruffo Luci, Dalla Francesca, Scirè, Ianesi, Mihai, Saporetti, Brighenti. All. Tedino.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Frosinini, Masetti, Cosenza, Capoferri; Munari, Persia, Palazzolo Zunno; Conti, Rossetti. A disposizione: Tintori, Rizza, Nava, Lamesta, Cesarini, Pezzola, David, Giacchino, Vianni, Gonzi, Nelli, Biancheri, Onisa. All. Scazzola.

Arbitro: Iacobellis (Pisa), assistenti Marchese (Pavia) e Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto), quarto ufficiale Guiotto (Schio).