La vittoria con Siena stasera al centro di “Volley Piacenza”: ospiti Leal, Recine e Botti

Sembra aver definitivamente rotto il ghiaccio con questo campionato di Superlega la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che dopo aver esordito con due sconfitte consecutive è reduce da altrettante vittorie contro Trento e Siena. Un trend che la squadra di coach Lorenzo Bernardi vuole continuare a ogni costo, ma per farlo dovrà avere a disposizione tutti i suoi elementi. Chi deve recuperare in casa biancorossa è certamente Yoandy Leal, che sta cercando di smaltire l’infortunio in vista del prossimo impegno di domenica contro Monza. Sapremo di più sulle sue condizioni questa sera sintonizzando il televisore su Telelibertà: lo schiacciatore biancorosso sarà infatti ospite di “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento sul mondo Gas Sales condotto dal giornalista Marcello Tassi, in onda dalle ore 21.

Ospiti in studio, oltre a Leal, il compagno di squadra Francesco Recine e il viceallenatore Massimo Botti, con loro ci saranno anche Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Con immagini e commenti verrà analizzato l’ultimo turno di Superlega, per poi addentrarsi nella prossima giornata con un contributo video del libero di Monza Filippo Federici.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle 9.00 e alle 17.00.