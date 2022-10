Leal a Volley Piacenza: “Farò di tutto per esserci dal primo minuto contro Monza”

È scattata ufficialmente la “missione Monza” per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Si gioca domenica pomeriggio al Palabanca, e i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno tutta l’intenzione di vincere per centrare il terzo successo consecutivo.

“Continuità” è infatti la parola d’ordine in casa biancorossa, termine che avrebbe potuto accompagnare come sottotitolo la puntata di ieri sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, andata in onda su Telelibertà. Ospiti nello studio del conduttore Marcello Tassi gli schiacciatori Yoandy Leal e Francesco Recine e il vice allenatore Massimo Botti, insieme al giornalista Simone Carpanini.

“Abbiamo bisogno di trovare continuità e crescita – ha spiegato Botti, analizzando l’ultima vittoria contro Siena – siamo riusciti ad allenarci bene in settimana e i risultati si sono visti. Lo spirito è sempre lo stesso, sapevamo che l’inizio di stagione sarebbe stato difficile e ora abbiamo intrapreso il cammino giusto, che però dovrà essere confermato nelle prossime partite. Monza? Sicuramente l’avversario non è dei più malleabili, hanno tecnica e fisicità e ci daranno filo da torcere”.

Leal, reduce da un infortunio, sta tentando in tutti i modi per essere disponibile per la gara di domenica, candidandosi addirittura per un posto da titolare. “Ho sentito male al polpaccio dopo Modena – ha spiegato sul suo problema fisico – e ora sto lavorando per tornare al più presto. Sono qui per vincere, e lo stesso vale per gli altri giocatori, sappiamo che il campionato italiano è tra i più difficili però noi lotteremo per arrivare alle finali”. Ha poi parlato del suo approdo a Piacenza: “È stato bello ritrovare Lucarelli, quando sono arrivato non sapevo che ci sarebbe stato anche lui, il gruppo è molto forte e ci stiamo allenando come vuole Bernardi, adesso i risultati devono arrivare. Già vincere contro una big contro Trento è stato bellissimo, alla fine abbiamo festeggiato tutti insieme, e per me è stata una gioia anche vedere il palazzetto pieno con un pubblico che ci ha dato una grossa mano”.

Attenzione a Monza dunque, “sarà una bella partita tra due squadre molto cresciute, loro hanno giocato bene domenica e verranno qui in grande fiducia, ma noi saremo pronti per affrontarli al meglio”. Se Leal scalpita, Recine non è da meno. L’azzurro campione del mondo sta entrando a partita in corso in questo periodo, con così tanta concorrenza alla banda quest’anno ha trovato meno spazio da titolare, ma non certo perso gli stimoli: “Non mi aspettavo di partire titolare con Siena, ma la squadra sta girando bene in questo momento, è un gruppo di grande livello e la stagione sarà lunghissima, ci sarà spazio per tutti. Giocare in questa società mi permette di crescere, siamo tutti qui per vincere e ci sono grandi campioni dai quali sto imparando molto. Per prima cosa si deve pensare al bene della squadra, io devo stare tranquillo e allenarmi per non rimanere indietro rispetto a loro, poi il tempo mi darà ragione”.