La Volley Academy raccoglierà offerte per Special Dream Team e Piacebaskin

E’ una bella iniziativa benefica quella lanciata dalla Volley Academy Piacenza: in occasione delle partite casalinghe della società di volley femminile sarà infatti possibile, all’ingresso delle Palestre Baldini e Salvadè (palazzetto ex Laboratorio Pontieri), in occasione delle gare interne, lasciare un’offerta libera che sarà destinata all’Asd Special Dream Team e al PiaceBaskin, due società che si occupano di sport per ragazzi con disabilità. L’accesso ai palazzetti per le partite di campionato è libero.

“La Volley Academy Piacenza – si legge in un comunicato della società – ritiene che lo sport sia uno dei mezzi più efficaci per abbattere ogni barriera ed ogni diversità e ogni giorno si schiera al fianco di tutti coloro che lavorano in questa direzione. Con le due associazioni citate, la Volley Academy Piacenza condivide gli spazi comunali delle palestre ex Pontieri per allenamenti e partite, sempre condividendo l’obiettivo di fare squadra e aiutarsi a vicenda”.