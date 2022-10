Prima di Piacenza-Padova in vendita al Garilli cioccolatini per il Centro Salute Donna

Il Piacenza Calcio scende in campo a sostegno di Armonia Onlus, partecipando al progetto benefico “Dolce come la prevenzione”, iniziativa gestita in collaborazione con l’azienda Bardini.

“In occasione dell’ottobre in rosa – spiega Romina Cattivelli, presidente di Armonia Onlus – ideato proprio per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno, nelle piazze di molti Comuni e nel punto di accoglienza del Centro Salute Donna saranno venduti i cioccolatini offerti da Bardini”.

Anche in occasione della sfida Piacenza–Padova, in programma allo stadio Garilli lunedì 31 ottobre alle 20.30, sarà allestito un banchetto dove sarà possibile acquistare i cioccolatini.

“Il ricavato – sottolinea Cattivelli – sarà interamente devoluto al Centro Salute Donna e

verrà impiegato nell’acquisto di strumentazione tecnica innovativa necessaria all’attività di prevenzione. Ciò contribuirà, peraltro, a rendere il Centro, già oggetto di importanti e recenti restyling, un punto di riferimento per tutta l’Emilia Romagna”.