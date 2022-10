Dilettanti in campo dalle 14.30. Doppio derby in Promozione: il programma

Nuova domenica di Calcio Dilettanti, con tanti scontri interessanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Palla al centro a partire dalle 14.30.

ECCELLENZA

L’Agazzanese di mister Piccinini è chiamata a non fallire il testacoda con la pericolante matricola Boretto, mentre all’inguaiato Nibbiano & Valtidone di Rossini servirà una vera impresa per uscire con un sorriso dalla trasferta in casa della capolista Castelfranco. La Castellana Fontana di Costa, dal canto suo, deve riuscire ad uscire indenne dalla sfida esterna con la Fidentina, dando un bel seguito al precedente successo con la Vignolese.

PROMOZIONE

Per le prime due della classe doppio derby esterno di notevole richiamo. La capolista Pontenurese è impegnata al “Puppo” contro un Vigolo in grande spolvero. Il Gotico Garibaldina, a sua volta, è impegnato sul campo della pericolante Alsenese, affamata di punti. La Bobbiese, rilanciata in alta quota dal franco successo di Felino, deve saper mettere pienamente a frutto il fattore campo nel primo dei due appuntamenti casalinghi di fila contro il Terme Monticelli.

PRIMA CATEGORIA

Tocca alla Sarmatese di Caragnano, certo non l’ultima arrivata, il compito di provare ad interrompere il bel volo della capolista Borgonovese, a sua volta fermamente intenzionata ad inanellare il quinto successo di fila. Tra gli altri tre derby di giornata spicca per somma di punti quello che si gioca alle 17.00 sul sintetico del “Puppo”, tra lo Sporting Fiorenzuola in cerca di riscatto e la Pontolliese Gazzola, chiamata a ritrovare la giusta cadenza pure nelle sfide fuori casa. Per la damigella d’onore Spes non si preannuncia semplice il quasi derby a domicilio dell’altalenante Fiore Pallavicino, mentre lo Ziano vedrà di rialzare prontamente la testa nella tana dello Zibello. Si preannuncia poi avvincente il derby di Monticelli tra la rigenerata Sannazzarese, a caccia del quarto risultato utile consecutivo, e la “matricola terribile” che risponde al nome della Lugagnanese. Pronostico, infine, lievemente dalla parte dei padroni di casa nel derby del riscatto di Vigolzone, tra i biancorossi e lo Jiunior Drago.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gossolengo Pittolo-San Giuseppe

A.C.Libertas-Gragnano

Podenzano-San Corrado

River Niviano-Pianellese

San Nicolò-San Lazzaro

San Rocco-Bobbio 2012 Perino

Travese-Rottofreno

Girone B

Arquatese-San Secondo

Cadeo-San Polo

Corte Calcio-Combisalso

Gropparello-Fraore

Salicetese-Virtus San Lorenzo

San Leo-Fonta Calcio

Club Mezzani-Pro Villanova

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Academy Moretti

Caorso-Podenzanese

Folgore-Besurica

Gerbidosipa-Primogenita

B.F. Bettola Farini-Alseno Calcio

San Polo-F. Fiorenzuola

Turris-Virtus Piacenza

Vernasca-San Filippo Neri