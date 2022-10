Gas Sales mancante nei momenti decisivi: Monza ringrazia e vince 1-3

“Carpe diem”, dal latino “afferra il giorno”. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dovrà ripeterselo come un mantra, perché se davvero ha intenzione di recitare un ruolo da protagonista in questa Superlega serve che impari alla svelta a cogliere l’attimo, senza sciupare quanto di buono è stato costruito sino agli istanti in cui i palloni iniziano a scottare. La sconfitta casalinga per 1-3 subita al PalaBancaSport per mano di Monza fa capire come la squadra di Lollo Bernardi sia ancora un cantiere aperto, specialmente dal punto di vista mentale.

LA CHIAVE – Stiamo iniziando a conoscere il carattere di questa squadra, capace di estrarre dal cilindro break importati a patto però di mantenere il livello di concentrazione sempre su altissimi livelli. Perché il talento straripa come una bottiglia di ottimo champagne, ma al tempo stesso basta pochissimo per perdere la presa sul timone. Al cospetto di Monza, squadra reduce dalla vittoria sulla Lube, accade troppo spesso che la Gas Sales si perda dopo un pallone non giocato al meglio, un muro out, un grande attacco degli avversari. Accade nel primo set ma soprattutto nel terzo, quando Lucarelli e compagni riescono a ricucire uno svantaggio di ben 4 punti, giocandosi il tutto e per tutto sul 24-24 ma sciupando clamorosamente con l’attacco non proprio ottimale di Romanò.

Monza, dal canto suo, ha meritato la vittoria sospinta da un Grozer Mvp con 25 punti e da un Zimmermann sempre perfetto. Per Piacenza si ferma a due la striscia di vittorie consecutive, se non altro Bernardi ha ora la squadra quasi al completo: bisogna ripartire da qui.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-VERO VOLLEY MONZA 1-3

(23-25, 25-18, 24-26, 18-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 2, Lucarelli 16, Simon 13, Romanò 9, Leal 19, Caneschi 6, Recine 1, Scanferla (L), Basic, Cester, Gironi 1, De Weijer, Hoffer (L). All. Bernardi.

VERO VOLLEY MONZA: Maar 13, Grozer 25, Galassi 7, Davyskiba 19, Zimmermann, Di Martino 2, Federici (L), Beretta, Szwarc, Visic, Marttila, Pirazzolo, Magliano, Kreling.

Arbitri: Pozzato e Florian.

Note: durata set 31’, 29’, 37‘, 32’ per un totale di due ore e nove minuti di gioco.

MVP: Grozer.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 19, ace 10, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 36% (16% perfetta), attacco 47%.

Vero Volley Monza: battute sbagliate 18, ace 8, muri punto 8, errori in attacco 4, ricezione 36% (12% perfetta), attacco 52%.

