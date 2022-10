Gas Sales, oggi al PalaBanca con Monza per la terza vittoria di fila in Superlega

Non c’è due senza tre: il famoso proverbio risuona da una settimana dalle parti del PalaBancaSport, dove oggi la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha l’occasione per dimostrare – dopo il meraviglioso successo su Trento e la rotonda vittoria ai danni della neopromossa Siena – di aver definitivamente rotto il ghiaccio in questa Superlega. Alle 15.30, in una sfida valida per la quinta giornata d’andata, Simon e compagni affronteranno Vero Volley Monza.

Reduce la passata stagione dal trionfo in Coppa Cev, la squadra di Massimo Eccheli ha particolarmente sofferto in questo avvio di campionato l’assenza del palleggiatore brasiliano Fernando Kreling “Cachopa”, infortunatosi al crociato a pochi giorni dall’inizio della competizione. Senza il suo regista la compagine brianzola ha rimediato tre sconfitte consecutive con Perugia, Milano e Taranto, salvo poi ingaggiare in extremis il tedesco Jan Zimmermann: con lui a “dirigere l’orchestra” Monza ha subito centrato una vittoria (e che vittoria!) ai danni dei campioni d’Italia della Lube, strapazzati la scorsa settimana per 3-0. Elementi che rendono l’incrocio con il Vero Volley test certamente probante per i ragazzi di Lollo Bernardi.

Massima concentrazione, dunque, per i biancorossi, come sottolineato alla vigilia anche dal libero Leonardo Scanferla.

“Con Monza sarà una partita difficile, che si deciderà per pochi palloni. Affrontiamo una squadra che gioca una buona pallavolo, galvanizzata dalla vittoria con i campioni d’Italia della Lube. Ma anche noi siamo carichi al massimo e vogliamo dare continuità al nostro buon momento. Finalmente stiamo tornando in palestra a lavorare al completo e questo è sicuramente molto positivo. A Siena abbiamo giocato una buona partita, vogliamo ripeterci e migliorare ulteriormente”.

Fondamentale sarà tenere alta l’intensità nelle giocate, specialmente per quanto concerne il cambio palla: con Siena capitan Brizard ha dimostrato di essersi ripreso dalle fatiche post-mondiale, innescando gli attaccanti con ottime giocate. Lucarelli sta smaltendo le ultime scorie post-infortunio e Leal – out contro Trento e Siena – potrebbe finalmente rivedersi in campo: probabile il suo utilizzo a partita in corso.

I PROBABILI SESTETTI – Per quanto riguarda i sestetti, Bernardi dovrebbe affidarsi a Lucarelli e uno tra Basic e Recine sulle bande (più probabile il francese, con Recine e Leal pronti ad inserirsi), diagonale composta da Brizard al palleggio e Romanò opposto, Simon e Caneschi centrali con Scanferla libero.

Dal lato brianzolo del campo, Eccheli dovrebbe proporre la stessa formazione che ha battuto la Lube: Maar e Davyskiba schiacciatori, diagonale teutonica con Zimmerman palleggiatore e l’ex Piacenza Georg Grozer opposto, Di Martino e Galassi al centro con Federici libero.